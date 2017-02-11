Сейчас зал выглядит таким образом – joxi.ru/xAeLoPospMben2 , на мой взгляд смотрится неочень.... будто бы в театр старинный попал какой-то... необходимо этот зал усовершенствовать, сделать более ярким, современным!Никаких 3D моделей рисовать не нужно, необходимо нарисовать ...
Сделать в фотошопе исходные картинки для нанесения на чехлы
Нужен усидчивый человек, готовый выполнить монотонную работу. Знание фотошопа обязательно.
У меня магазин чехлов, и есть готовые мокапы, нужно нанести на них около 2000 картинок. Сами картинки я предоставлю .
есть картинки, которые просто нужно растянуть под нужные размеры, а некоторые нужно дополнить, сделать заливку ну или дорисовать штампом.
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