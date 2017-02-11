Сделать в фотошопе исходные картинки для нанесения на чехлы

Нужен усидчивый человек, готовый выполнить монотонную работу. Знание фотошопа обязательно.

У меня магазин чехлов, и есть готовые мокапы, нужно нанести на них около 2000 картинок. Сами картинки я предоставлю .

есть картинки, которые просто нужно растянуть под нужные размеры, а некоторые нужно дополнить, сделать заливку ну или дорисовать штампом.