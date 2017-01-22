Вырезать фото из фона

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Завершен4 заявки213 просмотров

Здравствуйте, коллеги!

Нужно вырезать фотографии металлических предметов из фона.

Фон - должен стать альфаканалом!

ВНИМАНИЕ!

- Цветовой профиль изменять нельзя!

- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром

- Цвета не трогать никаким образом

- Размер не менять

ВНИМАНИЕ!

Сохранить нужно в формат TIFF

Должно остаться ТРИслоя.

1. Объект

2. Отражение которое видно

3. Белый бэкграунд RGB 255 255 255

LZW компрессию использовать можно

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При наличии пыли, царапин или отпечатков пальцев, легкая ретушь с сохранением текстуры материала

Выровнять фото по горизонтали и вертикали, КРАЯ ПРЕДМЕТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ КРАЮ, поставить по центру холста.

Предметы достаточно простые и контрастные, можно вырезать в три клика при помощи Akvis.

Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске.

10 р фото

8 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$40
2 дня
Все отлично, впрочем как и всегда
Сотрудничество с Дмитрием - выше всяческих похвал! Приятный в общении человек и отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад