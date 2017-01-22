Научите делать такой цвет Пример в приложении. Собственно жду цену.
Вырезать фото из фона
Здравствуйте, коллеги!
Нужно вырезать фотографии металлических предметов из фона.
Фон - должен стать альфаканалом!
ВНИМАНИЕ!
- Цветовой профиль изменять нельзя!
- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром
- Цвета не трогать никаким образом
- Размер не менять
ВНИМАНИЕ!
Сохранить нужно в формат TIFF
Должно остаться ТРИслоя.
1. Объект
2. Отражение которое видно
3. Белый бэкграунд RGB 255 255 255
LZW компрессию использовать можно
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При наличии пыли, царапин или отпечатков пальцев, легкая ретушь с сохранением текстуры материала
Выровнять фото по горизонтали и вертикали, КРАЯ ПРЕДМЕТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ КРАЮ, поставить по центру холста.
Предметы достаточно простые и контрастные, можно вырезать в три клика при помощи Akvis.
Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске.
10 р фото
Выбранный исполнитель
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