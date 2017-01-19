Пост-продакшн фотографий, глубокая обработка

Доброго времени!

Задача следующая:

Пост-продакшн фотографий: вырезать с фотофона, выровнять цвета, сделать ретушь, подобрать и посадить на фон, соответствующий тематике изображения, поработать с цветом, чтобы не было видно, что это ФШ. Нужна очень аккуратная работа, итоговое фото должно выглядеть максимально естественно.

На выходе 2 файла - обтравленное в png, осторожно вырезано, и файл в послойке psd.

Сфотографированы видеооператоры, их нужно посадить на фон в детский сад, на свадьбу, в зал, на съемочную площадку рекламного ролика и т.д.

Пример, который нравится в исполнении - [img]http://s61.radikal.ru/i174/1701/3f/8c5d660f1135.jpg[/img]

Тестовая фотография: [img]http://s020.radikal.ru/i718/1701/d8/d06f07d80b1d.jpg[/img]

Здесь обтравка + ретушь + задник. Концепция: видеооператор показывает жениху отснятый материал. Действие происходит на свадьбе. Жених тоже довольный. Жениха подобрать русского - не американца, не откровенно стокового, то есть палец вверх стоковый не подойдет.

Примеры, которые не подошли, поскольку явно видно ФШ:

[img]http://s018.radikal.ru/i504/1701/13/f781904a1a4f.jpg[/img]

[img]http://s014.radikal.ru/i328/1701/c1/113410c74fea.jpg[/img]

На выходе - послойка в psd с выровненным цветом, светом.

Соль даже не столько в качестве фото, сколько в атмосфере снимка - он с места событий, не должен быть заметен фотошоп.

По срокам - не горит (хотя затягивать тоже не стоит), главное - качество.