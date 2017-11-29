Обложка для музыкального альбома.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок251 просмотр

Необходимо на фотографии с изображением человека разместить на его теле магнитофон с кассетой, якобы человек-киборг у которого в теле магнитофон. 

8 лет назад
Versifikator
Азат 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kitush
28 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kitush
28 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад