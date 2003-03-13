Отредактировать фото

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт18 заявок256 просмотров

Здравствуйте. Нужно отредактировать фото.

Фото плохого качества. Нужно убрать размытость, сделать тчетче. Чтоб на А4 выглядело отлично. 

Оплата яд, карта сбербанка, на телефон.

8 лет назад
RCarloss
Олег 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров