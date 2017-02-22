Обработка фотографий - вырезать из фона

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок226 просмотров

Даются вот такие фотографии: prntscr.com/dx60fp

Надо аккуратно вырезать из фона.

Укажите, пожалуйста, цену за такую работу, за 1 картинку:

- за разовую работу, 5 допустим всего 5 фотографий

- и за объем  более 50 шт., за 1 фото тогда сколько

8 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$2
2 дня
Вера большая молодец! Ответственно, продуктивно работает. Ценный специалист.
Великолепный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад