Здравствуйте. Нужно отредактировать фото. Фото плохого качества. Нужно убрать размытость, сделать тчетче. Чтоб на А4 выглядело отлично. Оплата яд, карта сбербанка, на телефон.
Помощь в обработке фотографий
Научите делать такой цвет
Пример в приложении.
Собственно жду цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Обработка фотографий18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $5
Необходимо на фотографии с изображением человека разместить на его теле магнитофон с кассетой, якобы человек-киборг у которого в теле магнитофон.Завершен7 лет назад
Необходима вырезать фон и добавить тени. Качество обработки, как на этом сайте http://www.blanche.com.ua/catalog/ вполне подойдет. Таких фото около 100 штЗакрыт8 лет назад
Нужен усидчивый человек, готовый выполнить монотонную работу. Знание фотошопа обязательно. У меня магазин чехлов, и есть готовые мокапы, нужно нанести на них около 2000 картинок. Сами картинки я предоставлю . ...Завершен8 лет назад
Сейчас зал выглядит таким образом – joxi.ru/xAeLoPospMben2 , на мой взгляд смотрится неочень.... будто бы в театр старинный попал какой-то... необходимо этот зал усовершенствовать, сделать более ярким, современным!Никаких 3D моделей рисовать не нужно, необходимо нарисовать ...Обработка фотографий11 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо обработать около 1000фото для авто сайта. Фото будут разного плана, авто или ее части. Пример стиля прикрепляю. Просьба, оставлять заявки с указанием стоимости и сроков. Детальная информация в ...Завершен8 лет назад
- $5
Привет, ПРОЕКТ ГОТОВ, открываю, чтобы принять исполнителя. Есть моё фото в полный рост. Нужно подрисовать тело/мышцы, так чтобы визуально увеличить вес. На фото ~59 кг. ...Завершен8 лет назад
- $15
Оформить обложку для группы вконтакте размером 1590х400Завершен8 лет назад
- $5
Необходимо обработать несколько фотографий одного товара сделанные мною в не профессиональном освещении и только на белом ватмане, а хотелось бы увидеть на разных фонах, сам не особо разбираюсь в этом, поэтому такие были условия. ...Завершен8 лет назад
- $8
Нужно для ~100 сайтов организаций сделать скриншоты, сохранить с размерами 860х360 и минимальным объёмом файла. Предлагаемая оплата 500 руб. за всю работу.Завершен8 лет назад