Помощь в обработке фотографий

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Закрыт20 заявок724 просмотра

Научите делать такой цвет 

Пример в приложении. 

Собственно жду цену.

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров