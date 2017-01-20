Научите делать такой цвет Пример в приложении. Собственно жду цену.
Добавить 20 элементов на картинку
Нужно добавить элементы на картинку и доработать немного.
Оплата ЯД 100 рублей. Ничего сложного
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