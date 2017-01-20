Добавить 20 элементов на картинку

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок153 просмотра

Нужно добавить элементы на картинку и доработать немного. 

Оплата ЯД 100 рублей. Ничего сложного

8 лет назад
ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Работа соответствует профессионализму исполнителя.( Качество выполнения.)
Отличный заказчик. Понятное задание, моментальная оплата. Была рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад