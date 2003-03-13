Редактирование фотографий\картинок\сертификатов - фотошоп

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт87 заявок570 просмотров

Требуется изменить информацию на картинках, в основном менять текст!

Всего 12 картинок, изменения небольшие.

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8 лет назад
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7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров