Заменить цвет

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка96 просмотров

Нужно заменить цвет на картинке. 

8 лет назад
ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Задача выполнена на 5. Рекомендую.
Отличный заказчик, очень приятно работать с ним!

Заявки фрилансеров

mk_vera
Вера 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад