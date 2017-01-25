Консультация по final cut pro x

Доброго времени суток.

Вопрос начинающего монтажера в final cut pro x (версия 10.2.3). Касательно организации работы с файлами

Ситуация следующая. Создаю библиотеку, в ней проект, подтягиваю в него пачку коротких роликов, например, штук 150. Затем на таймлайне делаю нужную подборку, в которой из 150 использовано лишь 30. Вопрос: как сохранить проект только с теми роликами, которые использованы на таймлайне? То есть сохранить его в отдельное место так чтобы потом с ними можно было что-то делать (менять местами и т.д.), но при этом чтобы в сохраненном проекте не было лишних 120 клипов.

Старался изложить внятно. Надеюсь, получилось

Готов заплатить символические деньги за исчерпывающую консультацию