Консультация по final cut pro x

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт1 заявка242 просмотра

Доброго времени суток. 

Вопрос начинающего монтажера в final cut pro x (версия 10.2.3). Касательно организации работы с файлами

Ситуация следующая. Создаю библиотеку, в ней проект, подтягиваю в него пачку коротких роликов, например, штук 150. Затем на таймлайне делаю нужную подборку, в которой из 150 использовано лишь 30. Вопрос: как сохранить проект только с теми роликами, которые использованы на таймлайне? То есть сохранить его в отдельное место так чтобы потом с ними можно было что-то делать (менять местами и т.д.), но при этом чтобы в сохраненном проекте не было лишних 120 клипов. 

Старался изложить внятно. Надеюсь, получилось

Готов заплатить символические деньги за исчерпывающую консультацию

8 лет назад
andrey_avt
46 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать ролик

    $35

    Видео нужно ускорить до 1 минуты, осветлить, наложить индийский мотив по примеру того видео что предоставлю.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать видеоролик для сайта

    $30

    Есть 10 видео роликов примерно на 2,5 минуты. Надо их объединить - сделать переходы, подредактировать и сделать на выходе ролик длиной в минуту.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Смонтировать видео с ролика на ютубе

    Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&amp;v=We-yWDpYlFA Обрезать с 1:09 - как начинает играть музыка ОСТАВЛЯЕМ ВЫ НАШ ГОСТЬ дату выхода фильма и копирайт убираем из видео Вместо ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Видео монтаж/обработка со спецэффектами

    Есть видео файл с gopro4hero, на видео около 12 минут поездки на мото треке. Нужно наложить музыку, вырезать самые удачные моменты, и добавить спецэффектов в стиле данного канала: https://www.youtube.com/channel/UCxdv9-Fx8ryu08s2bO-K_rA а точнее: переходы ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интро для видео-ролика

    Нужно сделать интро для видео ролика на 3-5 сек.  Я дам лого и текст. Нужно просто анимировать появление этого текста и добавить название и текст на плашке.

    Видеомонтаж43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Монтаж 30 сек ролика для сайта

    Цель: необходимо создать 30 - 60 секундный ролик для сайта  http://177.klona.ua/ Что есть: есть отснятый материал в нашем офисе на протяжении одного дня (около 4 гиг). Ссылку на выложенные объекты вышлю потенциальному исполнителю. ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать продающее видео.

    Нужно создать продающее видео типа такого https://www.youtube.com/watch?v=f6aqKoaos-Y То есть видео отзыв с объяснением, как и что делать новичку. Есть план видео (не сценарий - видео должно быть живым, без сценария.) Не требуется профессиональная озвучка ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад