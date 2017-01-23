Необходим небольшой (5 минут) ролик о компании и небольшой (5 минут) ролик о продукте
Монтаж 30 сек ролика для сайта
Цель: необходимо создать 30 - 60 секундный ролик для сайта http://177.klona.ua/
Что есть: есть отснятый материал в нашем офисе на протяжении одного дня (около 4 гиг). Ссылку на выложенные объекты вышлю потенциальному исполнителю.
Чего не хватает: не хватает кадров с производства. Их нужно найти на фотостоках. Это может быть:
- смыкание пресс-формы на термопластавтомате в результате чего получаются пластиковые изделия
- Фрезеровка пресс-формы
- просто кадры производства.
- гора пластиковых изделий.
- Сделать 2 варианта ролика в черновом варианте.
- доработать один вариант после правок (если будут)
- Сделать цветокоррекцию и постобработку финального варианта.
- Добиться атмосферы Фаллаута - с оттенком синего или коричневого
- Возможны возможны дополнительные эффекты ассоциирующиеся с проекторным кино (червячки, нестабильность света, “сияние” белых объектов и т.п.)
Цель видео – Повысить доверие к бренду.
Тип видео – Видео на сайт.
Целевая аудитория – Мужчины, предприниматели и наемные работники в возрасте от 20 до 45 лет. Технически грамотные.
Основные референсы:
Заявки фрилансеров
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