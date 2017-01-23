Монтаж 30 сек ролика для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт17 заявок381 просмотр

Цель: необходимо создать 30 - 60 секундный ролик для сайта  http://177.klona.ua/

Что есть: есть отснятый материал в нашем офисе на протяжении одного дня (около 4 гиг). Ссылку на выложенные объекты вышлю потенциальному исполнителю.

Чего не хватает: не хватает кадров с производства. Их нужно найти на фотостоках. Это может быть:

  • смыкание пресс-формы на термопластавтомате в результате чего получаются пластиковые изделия
  • Фрезеровка пресс-формы
  • просто кадры производства.
  • гора пластиковых изделий.
Этапы работ:

  • Сделать 2 варианта ролика в черновом варианте.
  • доработать один вариант после правок (если будут)
  • Сделать цветокоррекцию и постобработку финального варианта.
Общие ожидания от видео:

  • Добиться атмосферы Фаллаута -  с оттенком синего или коричневого
  • Возможны возможны дополнительные эффекты ассоциирующиеся с проекторным кино (червячки, нестабильность света, “сияние” белых объектов и т.п.)
Принцип построения: нарезка небольших сюжетов-эпизодов.

Цель видео – Повысить доверие к бренду.

Тип видео – Видео на сайт.

Целевая аудитория – Мужчины, предприниматели и наемные работники в возрасте от 20 до 45 лет. Технически грамотные.

Основные референсы:

http://otakoyi.com/uk/

http://cheesebanana.com/#

8 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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