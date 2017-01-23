Монтаж 30 сек ролика для сайта

Цель: необходимо создать 30 - 60 секундный ролик для сайта http://177.klona.ua/

Что есть: есть отснятый материал в нашем офисе на протяжении одного дня (около 4 гиг). Ссылку на выложенные объекты вышлю потенциальному исполнителю.

Чего не хватает: не хватает кадров с производства. Их нужно найти на фотостоках. Это может быть:

смыкание пресс-формы на термопластавтомате в результате чего получаются пластиковые изделия

Фрезеровка пресс-формы

просто кадры производства.

гора пластиковых изделий.

Сделать 2 варианта ролика в черновом варианте.

доработать один вариант после правок (если будут)

Сделать цветокоррекцию и постобработку финального варианта.

Общие ожидания от видео:

Добиться атмосферы Фаллаута - с оттенком синего или коричневого

- с оттенком синего или коричневого Возможны возможны дополнительные эффекты ассоциирующиеся с проекторным кино (червячки, нестабильность света, “сияние” белых объектов и т.п.)

Принцип построения: нарезка небольших сюжетов-эпизодов.

Цель видео – Повысить доверие к бренду.

Тип видео – Видео на сайт.

Целевая аудитория – Мужчины, предприниматели и наемные работники в возрасте от 20 до 45 лет. Технически грамотные.

Основные референсы:

http://otakoyi.com/uk/

http://cheesebanana.com/#