Создать видеоролик о компании и продукте

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт34 заявки350 просмотров

Необходим небольшой (5 минут) ролик о компании и небольшой (5 минут) ролик о продукте

8 лет назад
HoSapiens
Максим 
43 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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