У меня есть канал на ютуб (((Сылка на канал http://www.youtube.com/c/ЭлектрикаСантехника ))))) мне необходимо интро с 3D анимацией 5-10 секунд. Качество фул HD. Идея такая Необходимо сделать два человечкак как на фото (фото прикреплю) Первый это электрик ...
Создать видеоролик о компании и продукте
Необходим небольшой (5 минут) ролик о компании и небольшой (5 минут) ролик о продукте
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужно создать продающее видео типа такого https://www.youtube.com/watch?v=f6aqKoaos-Y То есть видео отзыв с объяснением, как и что делать новичку. Есть план видео (не сценарий - видео должно быть живым, без сценария.) Не требуется профессиональная озвучка ...Завершен8 лет назад
Минутный ролик, надо убрать логотип с него в правом верхнем углу с приложенного видео, при этом сохранить качество. Ссылка на файл: http://bit.ly/2k89vfKВидеомонтаж17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен качественный монтаж видеоролика для канала Youtube! Ваша задача заключается в поиске и монтаже материала под нашу тему и озвучку. Заявки будут рассматриваться только с портфолио и только с адекватными расценками!!! Пример ...Завершен8 лет назад
- $3
Нужно Смонтировать небольшой видеоролик из группы видеоЗавершен8 лет назад
Нужно что-то по типу майнкрафт срочно.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется видео по репутации. Длительность не больше минуты. Подробности заинтересованным лицам.Видеомонтаж11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна сделать видеомонтаж видео для Youtube Видео на румынском языке(если нужно с переводом помогу)Видеомонтаж27 заявокЗакрыт8 лет назад
создать промо видео о проекте 3-4 мин , заказы в дальнейшем много. Какие сроки исполнение , расценки ?Видеомонтаж31 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть любительская съемка с новгоднего утренника в детском саду. Нужно смонтировать отдельные куски в ролик. В конце сделать подборку из кусков видео и(или) фото с музыкальным сопровождением из фильма Питер Пен Не спешите дети вырастать.Завершен8 лет назад