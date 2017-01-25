Создать видеоролик о компании и продукте

У меня есть канал на ютуб (((Сылка на канал http://www.youtube.com/c/ЭлектрикаСантехника ))))) мне необходимо интро с 3D анимацией 5-10 секунд. Качество фул HD. Идея такая Необходимо сделать два человечкак как на фото (фото прикреплю) Первый это электрик ...