Нужно снимать видео обзор про проект

$1
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Закрыт4 заявки178 просмотров

нужно снимать видео обзор про проект ChocoMoney (http://www.chocomoney.ml/﻿)

не менее 5 минут. на русском языке

8 лет назад
Virabyan
Артур 
25 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров