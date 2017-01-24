Интро для видео-ролика

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Закрыт43 заявки377 просмотров

Нужно сделать интро для видео ролика на 3-5 сек. 

Я дам лого и текст. Нужно просто анимировать появление этого текста и добавить название и текст на плашке. 

8 лет назад
simodrey
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров