Видео монтаж/обработка со спецэффектами

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен9 заявок250 просмотров

Есть видео файл с gopro4hero, на видео около 12 минут поездки на мото треке.

Нужно наложить музыку, вырезать самые удачные моменты, и добавить спецэффектов в стиле данного канала: https://www.youtube.com/channel/UCxdv9-Fx8ryu08s2bO-K_rA

а точнее: переходы в стиле снежащий экран, еффект замедления. вспышки контраста и цвета под музыку.

Более детальное обсуждение с потенциальным исполнителем, видео файл предоставлю на любом удобно видео-хостинге.

Ориентировочную цену прошу формировать на основе стоимости часа своей работы. Спасибо за внимание!

8 лет назад
Duka335
Сергей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Almeki
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$50
1 день
Отличная работа, доволен результатом. сделал очень быстро и эффектно ! ))
Никаких проблем и заморочек. Четкое задание, мгновенная оплата и все без лишних вопросов и придирок! Все бы заказчики такими были! Конечно же рекомендую!

Заявки фрилансеров

Almeki
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад