Видео монтаж/обработка со спецэффектами

Есть видео файл с gopro4hero, на видео около 12 минут поездки на мото треке.

Нужно наложить музыку, вырезать самые удачные моменты, и добавить спецэффектов в стиле данного канала: https://www.youtube.com/channel/UCxdv9-Fx8ryu08s2bO-K_rA

а точнее: переходы в стиле снежащий экран, еффект замедления. вспышки контраста и цвета под музыку.

Более детальное обсуждение с потенциальным исполнителем, видео файл предоставлю на любом удобно видео-хостинге.

Ориентировочную цену прошу формировать на основе стоимости часа своей работы. Спасибо за внимание!