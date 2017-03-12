Необходим небольшой (5 минут) ролик о компании и небольшой (5 минут) ролик о продукте
Сделать видеоролик для сайта
Есть 10 видео роликов примерно на 2,5 минуты. Надо их объединить - сделать переходы, подредактировать и сделать на выходе ролик длиной в минуту.
Выбранный исполнитель
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