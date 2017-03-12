Сделать видеоролик для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен48 заявок893 просмотра

Есть 10 видео роликов примерно на 2,5 минуты. Надо их объединить - сделать переходы, подредактировать и сделать на выходе ролик длиной в минуту. 

8 лет назад
timurrodya
Тимур 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

OtradnovAS
Алексей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Все сделано на отлично, рекомендую
Работой доволен. Заказчик понимает чего хочет и может это объяснить. Оплата точно и в срок.

Заявки фрилансеров

OtradnovAS
Алексей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Смонтировать видео с ролика на ютубе

    Видео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=89&amp;v=We-yWDpYlFA Обрезать с 1:09 - как начинает играть музыка ОСТАВЛЯЕМ ВЫ НАШ ГОСТЬ дату выхода фильма и копирайт убираем из видео Вместо ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Видео монтаж/обработка со спецэффектами

    Есть видео файл с gopro4hero, на видео около 12 минут поездки на мото треке. Нужно наложить музыку, вырезать самые удачные моменты, и добавить спецэффектов в стиле данного канала: https://www.youtube.com/channel/UCxdv9-Fx8ryu08s2bO-K_rA а точнее: переходы ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Интро для видео-ролика

    Нужно сделать интро для видео ролика на 3-5 сек.  Я дам лого и текст. Нужно просто анимировать появление этого текста и добавить название и текст на плашке.

    Видеомонтаж43 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Монтаж 30 сек ролика для сайта

    Цель: необходимо создать 30 - 60 секундный ролик для сайта  http://177.klona.ua/ Что есть: есть отснятый материал в нашем офисе на протяжении одного дня (около 4 гиг). Ссылку на выложенные объекты вышлю потенциальному исполнителю. ...

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать продающее видео.

    Нужно создать продающее видео типа такого https://www.youtube.com/watch?v=f6aqKoaos-Y То есть видео отзыв с объяснением, как и что делать новичку. Есть план видео (не сценарий - видео должно быть живым, без сценария.) Не требуется профессиональная озвучка ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Убрать логотип с видео

    Минутный ролик, надо убрать логотип с него в правом верхнем углу с приложенного видео, при этом сохранить качество. Ссылка на файл: http://bit.ly/2k89vfK

    Видеомонтаж17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Монтаж видеоролика

    Нужен качественный монтаж видеоролика для канала Youtube! Ваша задача заключается в поиске и монтаже материала под нашу тему и озвучку. Заявки будут рассматриваться только с портфолио и только с адекватными расценками!!! Пример ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад