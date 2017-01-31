Создать ролик

Нужно создать продающее видео типа такого https://www.youtube.com/watch?v=f6aqKoaos-Y То есть видео отзыв с объяснением, как и что делать новичку. Есть план видео (не сценарий - видео должно быть живым, без сценария.) Не требуется профессиональная озвучка ...