Перевести планировки из autocad (dwg) в png

$250
Обработка фотографийЗакрыт9 заявок315 просмотров
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Требуется перевести схемы планировок квартир дома из формата autocad .dwg в формат png.

Всего в файле 298 квартир.

- планировки дома по этажам: данные должны быть предоставлены в

следующем виде

- папка - n-й этаж

- картинки размером 700px в ширину и 560 px в высоту должны

быть в формате .png c отступами с верху не менее 50px с боку и

с низу не менее 200рх, на белом фоне, цвет перегородок

должен быть определенной текстуры (исходник прилагается) ,

название картинки должно соответствовать номеру этажа и

номеру секции (1эт_1сек.png)

папка с квартирами

- картинки размером 700px в ширину и 560 px в высоту должны

быть в формате .png c отступами не менее 50px со всех сторон,

на белом фоне, цвет перегородок должен быть определенной

текстуры (исходник прилагается) , название картинки должно

соответствовать номеру этажа и номеру секции и номеру

квартиры (1эт_1сек_1кв.png)

По запросу можем прислать файл с исходными схемами и наглядный пример, что должно быть на выходе.

Заказ срочный (1–2 дня), поэтому за скорость работы будет премия.

Первую конвертированную планировку необходимо показать для утверждения исполнения.

11 лет назад
modulklgd
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад