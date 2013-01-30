Перевести планировки из autocad (dwg) в png

Требуется перевести схемы планировок квартир дома из формата autocad .dwg в формат png.

Всего в файле 298 квартир.

- планировки дома по этажам: данные должны быть предоставлены в

следующем виде

- папка - n-й этаж

- картинки размером 700px в ширину и 560 px в высоту должны

быть в формате .png c отступами с верху не менее 50px с боку и

с низу не менее 200рх, на белом фоне, цвет перегородок

должен быть определенной текстуры (исходник прилагается) ,

название картинки должно соответствовать номеру этажа и

номеру секции (1эт_1сек.png)

папка с квартирами

- картинки размером 700px в ширину и 560 px в высоту должны

быть в формате .png c отступами не менее 50px со всех сторон,

на белом фоне, цвет перегородок должен быть определенной

текстуры (исходник прилагается) , название картинки должно

соответствовать номеру этажа и номеру секции и номеру

квартиры (1эт_1сек_1кв.png)

По запросу можем прислать файл с исходными схемами и наглядный пример, что должно быть на выходе.

Заказ срочный (1–2 дня), поэтому за скорость работы будет премия.

Первую конвертированную планировку необходимо показать для утверждения исполнения.