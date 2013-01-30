Перевести планировки из autocad (dwg) в png

Нужно добавить 5-ть разных фонов интерьера к 5-ти фотографиям (фото прикреплены). Фона интерьера НЕТ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевести схемы планировок квартир дома из формата autocad .dwg в формат png.
Всего в файле 298 квартир.
- планировки дома по этажам: данные должны быть предоставлены в
следующем виде
- папка - n-й этаж
- картинки размером 700px в ширину и 560 px в высоту должны
быть в формате .png c отступами с верху не менее 50px с боку и
с низу не менее 200рх, на белом фоне, цвет перегородок
должен быть определенной текстуры (исходник прилагается) ,
название картинки должно соответствовать номеру этажа и
номеру секции (1эт_1сек.png)
папка с квартирами
- картинки размером 700px в ширину и 560 px в высоту должны
быть в формате .png c отступами не менее 50px со всех сторон,
на белом фоне, цвет перегородок должен быть определенной
текстуры (исходник прилагается) , название картинки должно
соответствовать номеру этажа и номеру секции и номеру
квартиры (1эт_1сек_1кв.png)
По запросу можем прислать файл с исходными схемами и наглядный пример, что должно быть на выходе.
Заказ срочный (1–2 дня), поэтому за скорость работы будет премия.
Первую конвертированную планировку необходимо показать для утверждения исполнения.
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