Коррекция картинок

Обработка фотографийЗакрыт9 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Замена английских слов на русские слова с точным переводом.

Интегрировать логотип в рисунки,нижний правый угол.

Логотип должен быть полу прозрачный.

11 лет назад
Buran120
Валерий 
45 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад