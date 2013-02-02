Коррекция картинок

Из моих готовых файлов нужно нарезать полиптихи примерно как тут - decor-exclusive ru Полиптихи могут быть разные - из одинаковых модулей, из разных по высоте, ширине, из одинаковых квадратов и т.д. Где-то куски изначального изображения лишние отрезаются, ...