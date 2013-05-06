Buran120

Валерий Buran120

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

semenov_ru
Александр 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Настройка .htaccess
Валерий, отличный заказчик который точно знает чего хочет. Спасибо за довольно таки интересную нетипичную задачу. Сотрудничеством крайне доволен, в общем рекомендую.
Александр все сделал так как нужно. Долго искал кто смог бы исправить мою проблему и все таки нашел. Этот человек знает свое дело, быстро и качественно устранил проблемы на сайте. Спасибо! Продолжаем сотрудничать дальше. Рекомендую!
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PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$3500
10 баллов
9 лет назад
Создать биржу труда
Валерия можно отнести к 5-10% людей, которые желают прислушаться к мнению, обсудить его и только после делать выводы. Это очень круто и делает процесс сотрудничества в разы продуктивным и эффективным! Работаем вместе больше года и на данный момент идет процесс 4-ого совместного проекта. За все это время наше сотрудничество было на высшем уровне. Коммуникация - 10 баллов, Оплата - 12 баллов из 10, так как часто получали «бонусы», за определенный результат. Perfecto Web рекомендует!
Очень удачный мой выбор среди исполнителей для своего проекта! Результат превзошел все мои ожидания. Ребята все мои пожелания грамотно воплотили в проект и еще подсказали массу всяких фишек. Сайт получился красивым, приятным, понятным и читабельным. Благодарю вас Давид за такой прекрасный сайт, спасибо! Ребята я вам настоятельно рекомендую этого исполнителя! Давид и его команда это люди профессионалы своего дела!
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