Здравствуйте! Нужно настроить файл .htaccess редирект страниц.
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Здравствуйте. Нужно в рабочем сайте сделать мелкие доработки и исправить ошибки в коде php. Движок написан на обычном php коде без всяких там фреймворков, код открыт. Структура кода без заморочек.Веб-программирование16 заявокЗакрыт8 лет назад
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Здравствуйте! Нужен сервис по оказанию услуг населению. Типа "Биржа труда" К примеру есть специалисты которые размещают свои услуги на сервисе выставляют дату и часы приема а клиенты находят их посредством поиска на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно разместить 50 реальных отзывов о моем сайте на 50 площадках. Список площадок частично предоставлю исполнителю(общеизвестные сайты, на некоторых требуется регистрация.)Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
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Приветствую всех! Нужно сменить шаблон сайта на более современный,протестировать все функции что не работает исправить.То есть из полуфабриката сделать функционирующий сайт. http://www.auto-reg.com.ua/Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Замена английских слов на русские слова с точным переводом. Интегрировать логотип в рисунки,нижний правый угол. Логотип должен быть полу прозрачный.Обработка фотографий9 заявокЗакрыт12 лет назад