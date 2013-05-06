Валерия можно отнести к 5-10% людей, которые желают прислушаться к мнению, обсудить его и только после делать выводы. Это очень круто и делает процесс сотрудничества в разы продуктивным и эффективным! Работаем вместе больше года и на данный момент идет процесс 4-ого совместного проекта. За все это время наше сотрудничество было на высшем уровне. Коммуникация - 10 баллов, Оплата - 12 баллов из 10, так как часто получали «бонусы», за определенный результат. Perfecto Web рекомендует!