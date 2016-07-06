semenov_ru

Александр semenov_ru

 
35 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Быстро, качественно по низкой цене.

Оказываю услуги по следующим направлениям:

  • Разработка современных Web - приложений: PHP/MySQL/JS/TS/HTML5/CSS3:
  • При верстке предпочитаю использовать либо SCSS либо фреймворки Bootstrap 3/4, pureCSS.

  • PHP фреймворки, работаю только с YII2.

  • CMS, работаю только с Wordpress.
  • SPA, предпочитаю работать с Angular 2+.
  • Прикладное ПО:
  • Delphi XE/SQL LIte/MySQL/Java.
--Связаться со мной можно по указанным ниже контактным данным:

Skype: semenov.ru.com

Email: [email protected]

Phone/WhatsApp: +7 (919) 562 95 55

Отзывы заказчиков

Buran120
Валерий 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Настройка .htaccess
Александр все сделал так как нужно. Долго искал кто смог бы исправить мою проблему и все таки нашел. Этот человек знает свое дело, быстро и качественно устранил проблемы на сайте. Спасибо! Продолжаем сотрудничать дальше. Рекомендую!
Валерий, отличный заказчик который точно знает чего хочет. Спасибо за довольно таки интересную нетипичную задачу. Сотрудничеством крайне доволен, в общем рекомендую.
Ответный отзыв
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Нужно сделать простые правки на сайте.
Александр отличный специалист. Сделал все за час, со всеми исправлениями и мелочами. Все быстро понимает и делает. Было приятно поработать!
Отличный заказчик, задача поставлена четко, все время на связи, проверка и оплата незамедлительно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
semenov-t-a
Тимофей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Скопировать 2 лэндинга
Все отлично! Человек знает свое дело!
Своевременная оплата. Четкое ТЗ. Рекомендую как очень ответственного заказчика.
Ответный отзыв
top007
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Скопировать лендинг на свой домен
все супер, сотрудничеством доволен)
Хороший заказчик, четкая задача, оплата незамедлительная. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
zmitrok62
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Простенькая страничка на PHP
MySQLPHP
Быстро сделал в точности то, что просил. Можно работать.
Отличный заказчик, задача поставлена предельно ясно, оплата незамедлительная. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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