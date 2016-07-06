Быстро, качественно по низкой цене.
Оказываю услуги по следующим направлениям:
- Разработка современных Web - приложений: PHP/MySQL/JS/TS/HTML5/CSS3:
- При верстке предпочитаю использовать либо SCSS либо фреймворки Bootstrap 3/4, pureCSS.
- PHP фреймворки, работаю только с YII2.
- CMS, работаю только с Wordpress.
- SPA, предпочитаю работать с Angular 2+.
- Прикладное ПО:
- Delphi XE/SQL LIte/MySQL/Java.
Skype: semenov.ru.com
Email: [email protected]
Phone/WhatsApp: +7 (919) 562 95 55
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
Александр все сделал так как нужно. Долго искал кто смог бы исправить мою проблему и все таки нашел. Этот человек знает свое дело, быстро и качественно устранил проблемы на сайте. Спасибо! Продолжаем сотрудничать дальше. Рекомендую!
Ответный отзыв
Валерий, отличный заказчик который точно знает чего хочет. Спасибо за довольно таки интересную нетипичную задачу. Сотрудничеством крайне доволен, в общем рекомендую.
$20
10 баллов
8 лет назад
Александр отличный специалист. Сделал все за час, со всеми исправлениями и мелочами. Все быстро понимает и делает. Было приятно поработать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задача поставлена четко, все время на связи, проверка и оплата незамедлительно. Рекомендую к сотрудничеству.
$20
10 баллов
9 лет назад
Все отлично! Человек знает свое дело!
Ответный отзыв
Своевременная оплата. Четкое ТЗ. Рекомендую как очень ответственного заказчика.
$5
10 баллов
9 лет назад
все супер, сотрудничеством доволен)
Ответный отзыв
Хороший заказчик, четкая задача, оплата незамедлительная. Рекомендую к сотрудничеству.
$7
10 баллов
9 лет назад
MySQLPHP
Быстро сделал в точности то, что просил. Можно работать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задача поставлена предельно ясно, оплата незамедлительная. Рекомендую к сотрудничеству.
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10 отзывов
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