Обработка фото

$50
Обработка фотографийЗакрыт31 заявка505 просмотров
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Необходимо обработать фото .

Сделать фон ярко белым на 25 фото

И творческая ретушь для портфолио визажиста 5 фото

Прикрепляйте примеры работ пож и цену

исходники прикрепила для примера(в низком качестве для примера)

11 лет назад
Olala19
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
21 отзыв(-3)