Клип из фотографий

Обработка фотографийЗакрыт16 заявок271 просмотр
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Нужно сделать клип из фотографий на тему женской дружбы :) Клип делается на юбилей молодой девушке. В заявках указывайте, пожалуйста, цены.

11 лет назад
Miro_Slava
Мирослава 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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