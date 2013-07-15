Обработка фото для портфолио

Периодически требуется обработка фото продукции для портфолио (убрать фон, опустить тень и т.д.), без фанатизма.

Также есть исходники макетов (корел, ai, eps) - их тоже подготовить для портфолио, в основном - тени.

Не для вашего портфолио.

Проект обсуждается только с исполнителями подавшими заявку, только с отзывами и портфолио.