Обработка фото

$50
Обработка фотографийЗавершен13 заявок842 просмотра
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Необходимо обработать фотографии в определенной стилистике. Стилистка исполнения словно фото отретушированы, нарисованы от руки. Пример в прикрепленных файлах.

Размер фотографий 630х300

Фотографий - 100 штук

Срок исполнения - до 15.02.

Бюджет до 50$

Предпочтительно webmoney

Будут вопросы, пишите в скайп.

11 лет назад
Burm
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Big_O_o
Андрей 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$35
2 дня
Исполнителя для обработки фотографий искали долго и не совсем успешно. Андрей превзошел все ожидания, как по качеству обработки фотографий, так и по скорости выполнения работы. Прекрасный профессионал. Всем советую!
Отличный заказчик, всегда на связи, четкие задачи. Оплата своевременно. Всем рекомендую.Рад сотрудничеству.