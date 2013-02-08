Добавить текст к 7-ми фото

Необходимо обработать фотографии в определенной стилистике. Стилистка исполнения словно фото отретушированы, нарисованы от руки. Пример в прикрепленных файлах. Размер фотографий 630х300 Фотографий - 100 штук Срок исполнения - до 15.02. Бюджет до 50$ Предпочтительно webmoney Будут вопросы, пишите в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить текст Maximen Cappuchino к 7-ми фото.
фото 1 - добавить на чашку.
фото 2 - на стекло справа
фото 3 - на лепестки дротиков
фото 4 - на стену справа внизу
фото 5 - добавить надпись к рисунку (http://kinoe.info/psd/38-skachat-zolotye-psd-nagrady.html) и разместить на фото
фото 6 - написать в облаке
фото 7 - написать на песке
текст должен выглядеть натурально, соответствовать фактуре поверхности.
Перед тем, как размещать заявку, добавьте текст в первой фото, пришлите линк, чтобы я смог оценить качество.
Исходники фото предоставлю выбранному исполнителю.
Цены/сроки обязательно
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