Обработать фото

Нужны уникальные коллажи из фотографий с цитатами и с подписью сайта. Можно не фотографии, а какой-то рисунок или изображение, что-то абстрактное. Главное - уникальное фото, чтобы была возможность поставить надпись с нашим сайтом. Изображение нужно ...