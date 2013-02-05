Специалист для обработки фотографий

Необходимо обработать фотографии в определенной стилистике. Стилистка исполнения словно фото отретушированы, нарисованы от руки. Пример в прикрепленных файлах. Размер фотографий 630х300 Фотографий - 100 штук Срок исполнения - до 15.02. Бюджет до 50$ Предпочтительно webmoney Будут вопросы, пишите в ...
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Есть регулярная работа по обработке фотографий, обрезка удаления фона и тп. Сейчас есть простая работа по обрезке фотографий и рисайзу. Присылайте ваши цены сразу.
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