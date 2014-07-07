Чистка фотографий для сайта

Периодически требуется обработка фото продукции для портфолио (убрать фон, опустить тень и т.д.), без фанатизма. Также есть исходники макетов (корел, ai, eps) - их тоже подготовить для портфолио, в основном - тени. Не для вашего портфолио. Проект обсуждается ...