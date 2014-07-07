Чистка фотографий для сайта

Обработка фотографийЗавершен33 заявки588 просмотров
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Здравствуйте!

Требуются на постоянной основе услуги по чистке фотографий техники для сайта.

Примеры во вложении.

На выходе - очищенные фото на белом фоне.

9 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$51
3 дня
Все сделано быстро. Качество на высшем уровне. Работаем дальше. Рекомендую.
Четко поставленная задача. Моментальная оплата, в полном обьеме и даже с некоторым бонусом. Спасибо. Всем рекомендую, отличный заказчик.