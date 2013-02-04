Обработка фото - коллаж

$50
Обработка фотографийЗакрыт14 заявок274 просмотра
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Заменить лицо на картинке на фото.

Пример того что требуется в аттаче.

Бюджет до 10$ за 1 работу.

Желательно показать пример вашей работы в этом направлении.

11 лет назад
amplituda
Сергей 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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