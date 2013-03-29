Редактирование скана гар. талона для печати

$10
Обработка фотографийЗавершен8 заявок273 просмотра
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Необходимо подредактировать двухсторонний скан гарантийного талона(210х100)

и подготовить файлы для печати.

11 лет назад
iflyn
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Konstantin_Z
Константин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
81 отзыв
11 лет назад
$10
1 день
Константин все сделал быстро и четко! Рекомендую, т.к. без сучка и задоринки!
Все здорово. Работаем смело. Спасибо Вам.
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