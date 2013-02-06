Картинки для ролика

Задания для примера (реальные), будет еще много подобных.

1. Нарисовать "объемный квадратный метр" дороги

стиль рисунка такой, но без пространств между слоями дороги

http://auto.vesti.ru/p/bg800_435695.jpg

еще референсы

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5GMxyNm8TZ4eu3PotNo61iAX0zW_06hypIOAqMj1WDuSbjjrgGQ

http://www.skpanel.ru/img/STYROFOAM/78.jpg

размер и форма такая же, как на аттаче

проще всего брать текстуры земли разного типа и дистортить их, обрезая по форме, а сверху вырезать кусок реального асфальта. Потом затенить одну сторону.

необходимо нарисовать отдельно "выноски" 1 м

+ к этому сделать слои другого покрытия

- меховой (норка) (пять сантиметров меха высотой или чуть больше, относительно стороны квадрата, принимаемой за метр, )

- красная икра (10 сантиметров, крупность такая, чтобы икринки явно были видны)

- доллары в (два слоя, один вдоль, другой поперек, купюры по 100 долларов) по должно поместиться 6 целый купюр и одна сложенная пополам - если класть длинными сторонами. по коротким сторонам 15 купюр

- коньяк ( референс коньяка в квадратной посуде http://www.calorizator.ru/sites/default/files/product/cognac.jpg) - коньяка наливаем на 15 сантиметров.

на все 6 часов

2. Необходимо найти или создать основе 5 картинок черного чиновничьего портфеля так, что бы они последовательно показывали "распухание" портфеля в 5 раз . не увеличение, а именно "распухание" - портфель должен выглядеть переполненным и даже немного трескаться по швам.

В первую очередь, нужен самый "толстый" портфель. Если картинки искать, то надо, чтобы они воспринимались как один и тот же портфель, просто распухающий (одинаковый цвет, свет). Можно найти похожие портфели и перенести например, одинаковую ручку и застежку

размер уже потолстевшего портфеля примерно 800 по длинной стороне.

время на работу 4 часа

Оплата фиксированная - 90 RUR/час

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