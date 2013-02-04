Состарить лицо на фотографии

Обработка фотографийЗакрыт9 заявок320 просмотров
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есть фото девушки, нужно ее состарить лет на 10-20, но чтобы в итоге все равно получилось привлекательно. и еще- как-то изменить фон на фото- чтоб не было видно, что это просто переделанная фотография.

11 лет назад
satearn
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад