Обработка фотографий товаров

Требуется обработать ~1000 фотографий товаров.

Для примера:

Из http://i.imgur.com/3ADuwZg.jpg обработать в такой вид http://i.imgur.com/dyehFIC.jpg

Для теста чтобы я понял Ваш уровень предлагаю обработать 1 фотографию: http://i.imgur.com/gG7MFoG.jpg

Как обрабатывать и что должно получится на выходе:

- белый фон

- четкое изображение товара без изъянов

- эффект наполированности товара

- вертикальное позиционирование фотографии

Т.к. объем большой - цена за 1 обработанную фотку 15 руб.

Оставляйте Ваши контакты и какое количество фотографий вы можете обрабатывать в день, а также желательно выполнить тестовое задание чтобы в будущем мы с вами зря не теряли времени.