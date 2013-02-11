Разделить на слои

Обработка фотографийЗавершен3 заявки325 просмотров
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Добрый вечер.

Сейчас хочу только прицениться и узнать сроки и стоимость обработки изображения (разделение на слои).

На выходе мне понадобиться псд со слоями:

- фон

- девушки на заднем плане

- брызги (разделить их на 2-3 слоя)

- девушки на первом плане

Все, кроме фона - с прозрачностью за пределами элементов слоя.

Если все устроит - сразу же сделаю заказ. Оплата по факту.

Заранее спасибо

11 лет назад
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
maxsm2311
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Замечательная работа! Рекомендую Александра. Все в срок и согласно ТЗ!
Спасиб за заказ, жду новых предложений