Разделить на слои

Здравствуйте! Требуются на постоянной основе услуги по чистке фотографий техники для сайта. Примеры во вложении. На выходе - очищенные фото на белом фоне.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер.
Сейчас хочу только прицениться и узнать сроки и стоимость обработки изображения (разделение на слои).
На выходе мне понадобиться псд со слоями:
- фон
- девушки на заднем плане
- брызги (разделить их на 2-3 слоя)
- девушки на первом плане
Все, кроме фона - с прозрачностью за пределами элементов слоя.
Если все устроит - сразу же сделаю заказ. Оплата по факту.
Заранее спасибо
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