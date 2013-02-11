maxsm2311

Александр maxsm2311

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Своевременная и качественная работа - залог хорошей зарплаты

Работал в дизайне интеръеров 3 Д моделирование.

Есть большой опыт в обработке фотографии - боее 7 лет.

Занимаюсь фотографией.....

Своевременная и качественная работа - залог хорошей зарплаты

Отзывы заказчиков

AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сменить фон на нескольких сниках
Качественно и внимательно отнесся к выполнению задачи. Остались самые тёплые впечатления от работы. Рекомендую всем данного исполнителя.
Все супер
Ответный отзыв
do_that
Ирина 
38 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Подготовка фото для открыток
Александр быстро выполнил работу, все абсолютно устроило. Спасибо!
Приятно работать с Ириной. Понятно и с растановкой была поставлена задача.....
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Разделить на слои
Замечательная работа! Рекомендую Александра. Все в срок и согласно ТЗ!
Спасиб за заказ, жду новых предложений
Ответный отзыв
Обработка фотографий
3 отзыва
от $20
от 1 дня
#131
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1215
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2234