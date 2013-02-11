Своевременная и качественная работа - залог хорошей зарплаты
Работал в дизайне интеръеров 3 Д моделирование.
Есть большой опыт в обработке фотографии - боее 7 лет.
Занимаюсь фотографией.....
Своевременная и качественная работа - залог хорошей зарплаты
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Качественно и внимательно отнесся к выполнению задачи. Остались самые тёплые впечатления от работы. Рекомендую всем данного исполнителя.
Ответный отзыв
Все супер
$20
10 баллов
12 лет назад
Александр быстро выполнил работу, все абсолютно устроило. Спасибо!
Ответный отзыв
Приятно работать с Ириной. Понятно и с растановкой была поставлена задача.....
$20
10 баллов
12 лет назад
Замечательная работа! Рекомендую Александра. Все в срок и согласно ТЗ!
Ответный отзыв
Спасиб за заказ, жду новых предложений
Обработка фотографий
3 отзыва
от $20
от 1 дня
#131
Фотосъемка
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1215
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2234