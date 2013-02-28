Сделать 4 картинки в фотошопе

Задача:

Есть уже набор картинок кубов и палелепипедов из реальных материалов (картинка в аттаче)

Надо сделать 4 картики других элементов в этом же стиле так чтобы они выглялели реалистично. Элементы черезвычайно простые - один паралелепипед и 3 прямоугольных крышки - поддона

1) Паралелепипед из ржавого материала. (куб из этого материала в аттаче )

Размер и ориентация как у стального паралелепипеда

2) Надо изображение крышки-поддона для белого куба (размер и ориентация как на картинке в аттаче)

3) Надо изображение крышки-поддона для стального куба

4) Надо изображение крышки-поддона для стального паралелепипеда

Результат:

Вы должны мне предоставить 4 Photoshop файла (технические параметры укажу)

Исходные материалы:

Архив с исходными данными в аттаче

Требования к исполнителю:

Кандидаты без потфолио не рассматриваются

В предложении первой строкой пожалуйста напишите фразу "Здравствуйте, задача прочитана и понята" - чтобы я был уверен что задание было внимательно прочитано

Сроки:

1 день.

Оплата:

Бюджет до 400руб на 4 картинки

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