Experience
1997 - 1999 Contemporary Art Center Brama
1999 - 2004 Y&R Ukraine
2004 - 2012 Marmeladefilm
Портфолио
- Открытки 8 марта. Квартал 951105 просмотров
- Постер Вова226 просмотров
- Открытка "С праздником светлой Пасхи"234 просмотра
- Календарь для Beerhoff BBQ265 просмотров
- Сайт "производство и монтаж наружной рекламмы"192 просмотра
- Без названия159 просмотров
- Баннер Gryphon189 просмотров
- Баннер Gryphon188 просмотров
- Баннер Gryphon198 просмотров
- Баннер Gryphon175 просмотров
- Консалтинг менеджмент маркетинг194 просмотра
- "Деревенские Гостинцы"238 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Быстрая и качественная работа. Ответственный фрилансер. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший работодатель. Было приятно работать. Рекомендую!
$35
10 баллов
11 лет назад
Алексей прекрасно справился с поставленной задачей. Отличный исполнитель.
Ответный отзыв
Оплата произведена в срок, приятный в общении человек - рекомендую!
$10
10 баллов
11 лет назад
В очередной раз убеждаюсь в профессионализме Алексея. Рекомендую.
Ответный отзыв
Благодарю за очередное сотрудничество. Работаем не в первый раз, рекомендую всем!
$5
10 баллов
11 лет назад
Выполнено качественно и в срок.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, мгновенно платит)))
Дизайн продукции
1 отзыв
$10/час
от $100от 5 дней
#126
Верстка полиграфии
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#169
Обработка фотографий
1 отзыв
$10/час
от $10от 5 часов
#241
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$10/час
от $100от 3 дней
#376
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $400от 7 дней
#729
Презентации
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
#405
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#419
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $200от 10 дней
#444
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $200от 2 дней
#486
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $20от 3 часов
#877
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
#1176