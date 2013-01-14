Lexamumu

Алексей Ярохно Lexamumu

 
44 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Experience

1997 - 1999 Contemporary Art Center Brama

1999 - 2004 Y&R Ukraine

2004 - 2012 Marmeladefilm

Портфолио
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Отзывы заказчиков
dkorolov
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделать 4 картинки в фотошопе
Быстрая и качественная работа. Ответственный фрилансер. Рекомендую
Хороший работодатель. Было приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
antongorod
Михайлов 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов(-1)
$35
10 баллов
11 лет назад
Доработать картинку
Алексей прекрасно справился с поставленной задачей. Отличный исполнитель.
Оплата произведена в срок, приятный в общении человек - рекомендую!
Ответный отзыв
antongorod
Михайлов 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов(-1)
$10
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать штрих-код
В очередной раз убеждаюсь в профессионализме Алексея. Рекомендую.
Благодарю за очередное сотрудничество. Работаем не в первый раз, рекомендую всем!
Ответный отзыв
al20009
42 годаУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Перерисовать логотип в векторе.
Выполнено качественно и в срок.
Прекрасный заказчик, мгновенно платит)))
Ответный отзыв
Дизайн продукции
1 отзыв
$10/час
от $100от 5 дней
#126
Верстка полиграфии
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#169
Обработка фотографий
1 отзыв
$10/час
от $10от 5 часов
#241
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$10/час
от $100от 3 дней
#376
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $400от 7 дней
#729
Презентации
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
#405
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
#419
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $200от 10 дней
#444
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $200от 2 дней
#486
Баннеры
нет отзывов
$5/час
от $20от 3 часов
#877
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
#1176
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