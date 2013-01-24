Консалтинговой компании требуется аккаунт-менеджер по ведению существующих клиентов.

Искать новых клиентов не надо, но надо поддерживать связь с существующими. Работа постоянная, но надомная. Занятость - +/- 1 час в день в любое время в течении рабочего дня ( с 10 до 17 по московскому времени).

Задачи менеджера:

1) еженедельный созвон с существующими клиентами по текущей ситуации (информацию будем Вам высылать)

2) выполнение мелких секретарских работ в Интернете

Требования:

1) наличие Скайпа и микрофона (телефонную связь оплачиваем)

2) грамотная русская речь

3) "подвязанный язык"

Оплата:

3000 р. в месяц (перевод на счет/карту, Яндекс.Деньги, оплата на сотовый и т.д.)

Пожалуйста, при ответе на это предложение обязательно напишите свой логин в Скайпе и эл.почту.