Нужен контент-менеджер

Здравствуйте. Требуется человек для публикаций статей на сайт.

Дано:

1. Статья без картинок.

2. Мета теги к ней.

3. CMS - wordpress.

Нужно:

1. Подобрать тематические картинки, несколько картинок к статье.

2. Сделать к картинкам осмысленные подписи.

3. Прописать мета теги (тайтл, дискрипшн, кейвордс).

4. Если текст не отформатирован, то отформатировать. То есть подзаголовки, списки, выделение важной информации, разбитие больших предложений на маленькие.

Пожалуйста, пишите ваши цены в заявке.