Нужен контент-менеджер

Здравствуйте. Требуется менеджер контента обладающего следующими качествами: - подходящий к делу с умом, здравым смыслом и смекалкой - ответственность - соблюдение сроков - добропорядочность - качество исполнения - рассчитывающий на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество Обладающий навыками: - внимательного чтения, выслушивания и задавания ...
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Здравствуйте. Требуется человек для публикаций статей на сайт.
Дано:
1. Статья без картинок.
2. Мета теги к ней.
3. CMS - wordpress.
Нужно:
1. Подобрать тематические картинки, несколько картинок к статье.
2. Сделать к картинкам осмысленные подписи.
3. Прописать мета теги (тайтл, дискрипшн, кейвордс).
4. Если текст не отформатирован, то отформатировать. То есть подзаголовки, списки, выделение важной информации, разбитие больших предложений на маленькие.
Пожалуйста, пишите ваши цены в заявке.
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