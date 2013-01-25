Нужен контент-менеджер

Наполнение сайтовЗавершен16 заявок376 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Требуется человек для публикаций статей на сайт.

Дано:

1. Статья без картинок.

2. Мета теги к ней.

3. CMS - wordpress.

Нужно:

1. Подобрать тематические картинки, несколько картинок к статье.

2. Сделать к картинкам осмысленные подписи.

3. Прописать мета теги (тайтл, дискрипшн, кейвордс).

4. Если текст не отформатирован, то отформатировать. То есть подзаголовки, списки, выделение важной информации, разбитие больших предложений на маленькие.

Пожалуйста, пишите ваши цены в заявке.

11 лет назад
zaschto
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
radiksyzran
Радик 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
1 день
Радик постоянно был на связи и работал согласно договоренности не срывая сроки.
Доволен сотрудничеством с Кириллом. Четкое ТЗ, своевременная и достойная оплата! Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Контент-менеджер на долгосрочное взаимодействие

    Здравствуйте. Требуется менеджер контента обладающего следующими качествами: - подходящий к делу с умом, здравым смыслом и смекалкой - ответственность - соблюдение сроков - добропорядочность - качество исполнения - рассчитывающий на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество Обладающий навыками: - внимательного чтения, выслушивания и задавания ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение контентом друпального сайта

    В друпальном сайте есть каталог товаров. Нужно дополнить его описанием. Описание есть в .doc 1. Копипастим все описания в .xls. 2. Проставляем пару тегов (покажу как). Протягиваем по столбцам. 3. Копипастим в блокнот. 4. Вставляем описание каждого продукта на ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенести контент на сайт Joomla

    Нужно скопировать весь контент с http://www.porter-door.ru/price.php со всей вложеностью страниц на копию сайта на Джумле http://porter.site-kluch.ru/prices.html#top отформатировать как в оригинале. Часть уже скопированна. Пишите пожалуйста ваши предложения.

    Joomla
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Менеджер по ведению существующих клиентов

    $100

    Консалтинговой компании требуется аккаунт-менеджер по ведению существующих клиентов. Искать новых клиентов не надо, но надо поддерживать связь с существующими. Работа постоянная, но надомная. Занятость - +/- 1 час в день в любое время в течении рабочего ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Наполнение каталога фирм

    $50

    Необходимо наполнить раздел каталог фирм на городском портале. В приложении пример одного описания. Плюс к нему нужен логотип описываемой фирмы и скриншот места расположения данной фирмы с maps.yandex.ru В заявке стоимость добавления одной фирмы и ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение сайта флеш играми.

    Необходим человек на постоянное сотрудничество в заполнение сайта флеш играми для детей. Необходимо с указного сайта с помощью плагина в браузере скачать флеш игру, сделать скриншот, и закачать на сервер. Написана подробная инструкция, все подскажу ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Описание игр

    Создание описаний для игр для сайта http://flashmusicgames.com/rus/ Есть список флеш игр (200-300 шт). К каждой из них нужно написать короткое (500 символов) описание: про что игра, как играть. Пожалуйста, в заявке указывайте свою ставку.

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сравнить два каталога отелей, на выходе пары id

    $500

    Цель работы: сравнить наш каталог отелей с каталогом партнеров. Требования к кандидату: - ответственность, аккуратность, - опыт подобной кропотливой работы, - наличие хоть одного + отзыва или описание почему вы ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад