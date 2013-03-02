Наполнение контентом друпального сайта

Наполнение сайтовЗавершен15 заявок225 просмотров
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В друпальном сайте есть каталог товаров. Нужно дополнить его описанием. Описание есть в .doc

1. Копипастим все описания в .xls.

2. Проставляем пару тегов (покажу как). Протягиваем по столбцам.

3. Копипастим в блокнот.

4. Вставляем описание каждого продукта на сайт.

Просьба стоимость за 1 товар в цену. Копипастится быстро (товары на одной странице в админке).

Знание друпала будет +.

ВАЖНО: Аккуратность и внимательность.

11 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
gulnara77
Гульнара 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$7
1 день
Оперативно, качественно, всегда на связи. +
Сотрудничеством с Андреем очень довольна. Подробное описание, оплата без задержек. Рекомендую, как отличного заказчика!
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