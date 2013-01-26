gulnara77

Гульнара gulnara77

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Работаю быстро, внимательно, грамотно.

Немного о себе:

Имею высшее (экономическое) образование, хороший уровень английского. 6 лет работала экономистом. В настоящее время зарабатываю фрилансом. К работе подхожу внимательно и ответственно, довожу до конца, не пропадаю.

Навыки: отличное знание Excel, могу сделать несложную обработку изображений в Photoshop'е, сверстать простенький сайт на HTML, легко и эффективно пользуюсь поисковиками.

Выполняю:

1) наполнение интернет-магазинов товарами. Внимательно, аккуратно.

Опыт работы с CMS Joomla/Virtuemart, Magento, Opencart, WebAsyst, Wordpress, самописные CMS, ShopCMS.

Наполняла сайты:

www.prfp.org

www.lyric-line.ru

www.exploreua.com

www.bebecatalog.ru

www.windstone.su

www.cool-electronic.com

www.verdeo.ru

www.bimetallradiator.ru

www.posuda77.ru

www.mainprice.ru

www.domdadom.ru

www.stolowoe-serebro.ru

www.gunexpert.ru

и др.

2) сбор, обработку и анализ разного рода информации.

Буду рада Вам помочь!

WordPressOpenCartHTMLJoomlaMagentoVirtuemartWebasystНаполнение интернет магазина
Отзывы заказчиков
servicedirect
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$170
10 баллов
9 лет назад
Оператор баз данных
Гульнара с самого начала работы показала себя как вдумчивый и аккуратный Исполнитель, четко следующий нашим просьбам. После уточняющих вопросов (а задавать их - это очень важно для правильного результата, при чем по делу - это еще один плюс) и отработки практических частных случаев работа пошла слаженно - можно отметить отличную производительность при высоком качестве. В результате первоначальный объем работы вырос вдвое на взаимовыгодной основе. Результат полностью соответствует нашим ожиданиям, нет ни ошибок, ни каких-либо нареканий - несмотря на рутинный характер порученной работы, Гульнара выполнила ее на самом высоком уровне точно в срок. Можем рекомендовать Гульнару как надежного Исполнителя, который прекрасно справится с большими объемами информации для обработки. И будем рады продолжению сотрудничества при первой возможности. Спасибо большое!
Отличный заказчик - четко сформулированная задача, подробное ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Безусловно рекомендую как приятного и порядочного человека. Надеюсь на продолжение сотрудничества в будущем)
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$270
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта товарами.
Гульнара отлично справилась со своей работой. Очень грамотный специалист в своем деле! Все было выполнено без ошибок и в срок. Будем продолжать сотрудничать!
Отличный заказчик - моментальная оплата, всегда на связи. Вежливый и приятный человек. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Наполнение контентом друпального сайта
Оперативно, качественно, всегда на связи. +
Сотрудничеством с Андреем очень довольна. Подробное описание, оплата без задержек. Рекомендую, как отличного заказчика!
Ответный отзыв
PoMkaNik
Роман 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Наполнение сайта Wordpress неуникальным контентом
Очень рад, что выбрал исполнителем по проекту именно Гульнару. Работа сделана четко, по ТЗ, своевременно и качественно. Был создано несколько постов в начале для того, чтобы уточнить и согласовать некоторые детали, которые не указаны в ТЗ, после этого работа была сделана в указанные сроки. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством с Романом. Подробное задание, своевременная оплата. Отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
romanp
Роман 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Заполнение базы данных таксопарков
Отлично выполненная работа, проверено РocИнфоTex
Сотрудничеством с Романом очень довольна. Четко сформулированное задание, моментальная оплата. Рекомендую как отличного заказчика!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
8 отзывов
$2/час
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