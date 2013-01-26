Работаю быстро, внимательно, грамотно.
Немного о себе:
Имею высшее (экономическое) образование, хороший уровень английского. 6 лет работала экономистом. В настоящее время зарабатываю фрилансом. К работе подхожу внимательно и ответственно, довожу до конца, не пропадаю.
Навыки: отличное знание Excel, могу сделать несложную обработку изображений в Photoshop'е, сверстать простенький сайт на HTML, легко и эффективно пользуюсь поисковиками.
Выполняю:
1) наполнение интернет-магазинов товарами. Внимательно, аккуратно.
Опыт работы с CMS Joomla/Virtuemart, Magento, Opencart, WebAsyst, Wordpress, самописные CMS, ShopCMS.
Наполняла сайты:
и др.
2) сбор, обработку и анализ разного рода информации.
Буду рада Вам помочь!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Наполнение магазина на Opencart280 просмотров
- Наполнение магазина на Opencart251 просмотр
- Наполнение магазина на WebAsyst284 просмотра
- Наполнение сайта на Magento321 просмотр
- Наполнение сайта (VirtueMart/Joomla)209 просмотров
- Как делать квас172 просмотра
- Как стоять на руках162 просмотра
Отзывы заказчиков
$170
10 баллов
9 лет назад
Гульнара с самого начала работы показала себя как вдумчивый и аккуратный Исполнитель, четко следующий нашим просьбам. После уточняющих вопросов (а задавать их - это очень важно для правильного результата, при чем по делу - это еще один плюс) и отработки практических частных случаев работа пошла слаженно - можно отметить отличную производительность при высоком качестве. В результате первоначальный объем работы вырос вдвое на взаимовыгодной основе. Результат полностью соответствует нашим ожиданиям, нет ни ошибок, ни каких-либо нареканий - несмотря на рутинный характер порученной работы, Гульнара выполнила ее на самом высоком уровне точно в срок. Можем рекомендовать Гульнару как надежного Исполнителя, который прекрасно справится с большими объемами информации для обработки. И будем рады продолжению сотрудничества при первой возможности. Спасибо большое!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - четко сформулированная задача, подробное ТЗ, своевременная оплата, всегда на связи. Безусловно рекомендую как приятного и порядочного человека. Надеюсь на продолжение сотрудничества в будущем)
$270
10 баллов
10 лет назад
Гульнара отлично справилась со своей работой. Очень грамотный специалист в своем деле! Все было выполнено без ошибок и в срок. Будем продолжать сотрудничать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - моментальная оплата, всегда на связи. Вежливый и приятный человек. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$7
10 баллов
11 лет назад
Оперативно, качественно, всегда на связи. +
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Андреем очень довольна. Подробное описание, оплата без задержек. Рекомендую, как отличного заказчика!
$12
10 баллов
11 лет назад
Очень рад, что выбрал исполнителем по проекту именно Гульнару. Работа сделана четко, по ТЗ, своевременно и качественно. Был создано несколько постов в начале для того, чтобы уточнить и согласовать некоторые детали, которые не указаны в ТЗ, после этого работа была сделана в указанные сроки. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень довольна сотрудничеством с Романом. Подробное задание, своевременная оплата. Отличный заказчик! Рекомендую!
$50
10 баллов
11 лет назад
Отлично выполненная работа, проверено РocИнфоTex
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Романом очень довольна. Четко сформулированное задание, моментальная оплата. Рекомендую как отличного заказчика!
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8 отзывов
$2/час
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