Работаю быстро, внимательно, грамотно.

Немного о себе:

Имею высшее (экономическое) образование, хороший уровень английского. 6 лет работала экономистом. В настоящее время зарабатываю фрилансом. К работе подхожу внимательно и ответственно, довожу до конца, не пропадаю.

Навыки: отличное знание Excel, могу сделать несложную обработку изображений в Photoshop'е, сверстать простенький сайт на HTML, легко и эффективно пользуюсь поисковиками.

Выполняю:

1) наполнение интернет-магазинов товарами. Внимательно, аккуратно.

Опыт работы с CMS Joomla/Virtuemart, Magento, Opencart, WebAsyst, Wordpress, самописные CMS, ShopCMS.

Наполняла сайты:

www.prfp.org

www.lyric-line.ru

www.exploreua.com

www.bebecatalog.ru

www.windstone.su

www.cool-electronic.com

www.verdeo.ru

www.bimetallradiator.ru

www.posuda77.ru

www.mainprice.ru

www.domdadom.ru

www.stolowoe-serebro.ru

www.gunexpert.ru

и др.

2) сбор, обработку и анализ разного рода информации.

Буду рада Вам помочь!