Контент-менеджер на долгосрочное взаимодействие

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Здравствуйте.

Требуется менеджер контента обладающего следующими качествами:

- подходящий к делу с умом, здравым смыслом и смекалкой

- ответственность

- соблюдение сроков

- добропорядочность

- качество исполнения

- рассчитывающий на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество

Обладающий навыками:

- внимательного чтения, выслушивания и задавания вопросов

- работы в интерфейсах CMS: Joomla\ModX\UMI\Bitrix\WordPress

- базовое HTML

- работы с визуальным редактором

- работы по протоколам FTP\SSH

- ресайза и уменьшение веса картинок

- написания текстов, статей, анкоров

- работы с сервисами Google: gmail, disk

У вас не должно быть проблем:

- с компьютером

- со связью

- вы не должны страдать чем-бы то ни было, что мешает вам работать и зарабатывать

Если нам повезет с вами, то вам повезет с нами. Жду откликов: почему вы; читаю личку, внимательно смотрю портфолио.

11 лет назад
N555
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Miara
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 лет назад
$550
31 день
Замечательный контет-менеджер с начальными навыками seo и технически подкованный в мере достаточной, чтобы не возникало пустяковых вопросов. Рекомендую для ваших проектов.
Виталий отличный работодатель. Чётко ставит задачи, оплачивает работу в срок, прислушивается к мнению работника по поводу способов и методов решения поставленных задач.
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