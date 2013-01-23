Перенести контент на сайт Joomla

Наполнение сайтовЗакрыт8 заявок252 просмотра
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Нужно скопировать весь контент с http://www.porter-door.ru/price.php со всей вложеностью страниц на копию сайта на Джумле http://porter.site-kluch.ru/prices.html#top отформатировать как в оригинале. Часть уже скопированна.

Пишите пожалуйста ваши предложения.

Joomla
11 лет назад
m1ha555
Михаил 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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