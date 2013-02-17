Нужно сделать в Excel список-обзор компаний

Столбцы

Название компании (без кавычек)

Форма предприятия (ООО, ЗАО, ИП и т.п.)

Адрес фактический (индекс, адрес)

Телефон

Факс

e-mai контактный предпрития

Ссылка на страницу сайта предприятия с контактами

Комментарий (ваши комментарии по поиску)

Пример списка названий предприятий, например, находится http://www.stolica-sros.ru/members/reestr/ http://www.krs-sro.ru/about/reestr/ и т.д.

Данные о предприятии берутся с сайта самого предприятия, а не из списка членов СРО !

Так как нужны актуальные контактные данные предприятия.

Сайт предприятия ищем в интернет, если сайта предприятие нет, то данные берем из списка членов СРО и указываем в комментарии, что сайт не найден.

Оплата вебмани, с оплатой проблем нет, если сделано будет аккуратно и без ошибок, все данные по предприятию введены.

Проверку делаю выборочно, но если нахожу в 2-3 ошибки в введенных данных или отсутствие данных при наличии сайта предприятия, то не обессудьте — такая работа мне не нужна и оплаты не будет, так как я ее передам другому исполнителю, поэтому делаем все аккуратно. Лучше возьмите меньше работы и сделайте ее без ошибок.

Моя задача не не заплатить вам — деньги есть, а получить актуальные данные по списку членов СРО!

Если не нашли данные о предприятии в интернет и которое есть в списке, то вводите название предприятия и данные из члена СРО, в комментарии указываете, что не найдено в интернет. Оплата, за не найденное предприятие будет 50% от стоимости за предприятие с введенными полными данными, если работа будет принята, то есть не будет ошибок или не найденных предприятий.

Если вебсайт не работает или на реконструкции, то вводите ссылку на веб сайт и укажите в столбце комментарий.

Есть компании, которые имеют много представительств — ставьте центральный офис

Вы можете найти организации с одинаковыми названиями, но по роду деятельности различны. В этом случае выбираете только то, которое связано с деятельностью СРО, другие предприятие не нужны.

Сразу ставьте сроки и цену за 100 предприятий

В личку не пишите, все внимательно читаю

Возьму несколько исполнителей — дам разные СРО, оплата всем выполнившим, с лучшим продолжим эту работу

Спасибо за участие в проекте

P. S. работы такой много, свыше 5000 предприятий

Поэтому трезво оценивайте стоимость работы