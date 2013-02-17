Здравствуйте. Требуется менеджер контента обладающего следующими качествами: - подходящий к делу с умом, здравым смыслом и смекалкой - ответственность - соблюдение сроков - добропорядочность - качество исполнения - рассчитывающий на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество Обладающий навыками: - внимательного чтения, выслушивания и задавания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать в Excel список-обзор компаний
Столбцы
Название компании (без кавычек)
Форма предприятия (ООО, ЗАО, ИП и т.п.)
Адрес фактический (индекс, адрес)
Телефон
Факс
e-mai контактный предпрития
Ссылка на страницу сайта предприятия с контактами
Комментарий (ваши комментарии по поиску)
Пример списка названий предприятий, например, находится http://www.stolica-sros.ru/members/reestr/ http://www.krs-sro.ru/about/reestr/ и т.д.
Данные о предприятии берутся с сайта самого предприятия, а не из списка членов СРО !
Так как нужны актуальные контактные данные предприятия.
Сайт предприятия ищем в интернет, если сайта предприятие нет, то данные берем из списка членов СРО и указываем в комментарии, что сайт не найден.
Оплата вебмани, с оплатой проблем нет, если сделано будет аккуратно и без ошибок, все данные по предприятию введены.
Проверку делаю выборочно, но если нахожу в 2-3 ошибки в введенных данных или отсутствие данных при наличии сайта предприятия, то не обессудьте — такая работа мне не нужна и оплаты не будет, так как я ее передам другому исполнителю, поэтому делаем все аккуратно. Лучше возьмите меньше работы и сделайте ее без ошибок.
Моя задача не не заплатить вам — деньги есть, а получить актуальные данные по списку членов СРО!
Если не нашли данные о предприятии в интернет и которое есть в списке, то вводите название предприятия и данные из члена СРО, в комментарии указываете, что не найдено в интернет. Оплата, за не найденное предприятие будет 50% от стоимости за предприятие с введенными полными данными, если работа будет принята, то есть не будет ошибок или не найденных предприятий.
Если вебсайт не работает или на реконструкции, то вводите ссылку на веб сайт и укажите в столбце комментарий.
Есть компании, которые имеют много представительств — ставьте центральный офис
Вы можете найти организации с одинаковыми названиями, но по роду деятельности различны. В этом случае выбираете только то, которое связано с деятельностью СРО, другие предприятие не нужны.
Сразу ставьте сроки и цену за 100 предприятий
В личку не пишите, все внимательно читаю
Возьму несколько исполнителей — дам разные СРО, оплата всем выполнившим, с лучшим продолжим эту работу
Спасибо за участие в проекте
P. S. работы такой много, свыше 5000 предприятий
Поэтому трезво оценивайте стоимость работы
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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