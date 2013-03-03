Наполнение магазина товарами

Наполнение сайтовЗавершен22 заявки325 просмотров
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Наполнение магазина товарами

Пример kupiudobno.by/product_2.h... как на шаблоне, информация берется с Яндекс маркета+ 3 фото разных размеров ( краткое описание, полное, увеличенное) объемы 100-300 товаров, от Вас цена за 1 позицию. Расчет 50 товаров после проверки.

11 лет назад
seoshark
Олег 
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Fslowly
Степан 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$5
5 дней
ОК. Отличный исполнитель, четко понимает что от его нужно, легко переключается на другие задачи, не ленится проверить и исправить свою работу.
Сработались быстро, оплатил все сполна и вовремя.
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