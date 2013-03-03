Друзья, нужно наполнить коллекцию одежды и обуви на сайте. Дам ссылку на сайт производителя, оттуда надо будет скачать фото, и на основании описаний сделать свое. Я думаю английский не обязательно знать - промт или гугл в ...
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Наполнение магазина товарами
Пример kupiudobno.by/product_2.h... как на шаблоне, информация берется с Яндекс маркета+ 3 фото разных размеров ( краткое описание, полное, увеличенное) объемы 100-300 товаров, от Вас цена за 1 позицию. Расчет 50 товаров после проверки.
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