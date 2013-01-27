Наполнение интернет-магазина одежды, пер. с англ.

Требуются комплексные услуги по наполнению, менеджменту, сайта туристической тематики. Не исключаю платные консультации по перелинковке и наполнению сайта, а также его раскрутке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Друзья, нужно наполнить коллекцию одежды и обуви на сайте.
Дам ссылку на сайт производителя, оттуда надо будет скачать фото, и на основании описаний сделать свое. Я думаю английский не обязательно знать - промт или гугл в помощь.
Нужно будет придумать красивые названия для всех позиций - например, есть там Snowball Jacket - назвать ее Куртка со Снежками или еще как то интересно.
Объем по ходу проекта увеличится, но мы могли бы начать с 50 позиций.
Пожалуйста, пишите, только если Вы КРАСИВО пишите по русски, перевод-калька не покатит. Не теряйте время.
Жду Ваших предложений.
P.s. Уточнение - поскольку товар очень похожий, там примерно одно и тоже во всех позициях.
Пример одного
Splash in the rain with these cute raincoats. Features: stylish gathers, front pockets and comfy terry lining. Machine washable, hang to dry. Available sizes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Shell: polyeurethane. Lining: 78% cotton, 22% polyester. 100% PVC-free.
Вот как вариант описание с другого магазина
Состав: верх - полиуретан 100%, подкладка - хлопок 78%, полиэстер 22%
Невероятно красивый плащик для девочки: яркий и очень модный! В отличие от многих дождевиков, этот плащ имеет подкладку - приятный, мягкий хлопок, что обеспечивает ребенку дополнительный комфорт и тепло. Изделие может стираться в стиральной машине, но без сушки.
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