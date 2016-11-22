Ребятушки хотим разместить рекламный пост в тематической группе. Кто напишет сочно ненавязчиво и очень красиво? Потом и про конкурс репостов придумать надо будет. Вообщем длительное сотрудничество.
Рерайтинг16 заявок
Закрыт
8 лет назад
Ребятушки хотим разместить рекламный пост в тематической группе. Кто напишет сочно ненавязчиво и очень красиво? Потом и про конкурс репостов придумать надо будет. Вообщем длительное сотрудничество.
Друзья, нужно наполнить коллекцию одежды и обуви на сайте. Дам ссылку на сайт производителя, оттуда надо будет скачать фото, и на основании описаний сделать свое. Я думаю английский не обязательно знать - ...