lentel

Иванова lentel

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Грамотный рекламный пост вк

    Ребятушки хотим разместить рекламный пост в тематической группе. Кто напишет сочно ненавязчиво и очень красиво? Потом и про конкурс репостов придумать надо будет. Вообщем длительное сотрудничество.

    Рерайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина одежды, пер. с англ.

    Друзья, нужно наполнить коллекцию одежды и обуви на сайте. Дам ссылку на сайт производителя, оттуда надо будет скачать фото, и на основании описаний сделать свое. Я думаю английский не обязательно знать - ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад