Контент-менеджер (муз. инструмент)

Друзья, нужно наполнить коллекцию одежды и обуви на сайте. Дам ссылку на сайт производителя, оттуда надо будет скачать фото, и на основании описаний сделать свое. Я думаю английский не обязательно знать - промт или гугл в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется 2-3 человек знающий музыкальную тематику и умеющий пользоваться яндексом и гуглом :)
Суть работы:
1) размещение на форумах по России (первоначально Москва и Московский регион) информации о товаре интернет магазина musicnota.ru.
2) Возможно отписка в уже созданных темах, либо открытие собственных тем.
3) Размещение ссылок на досках объявлений.
Основная цель:
Распространение информации о магазине.
Оплата производиться 1 раз в неделю, любым удобным способом.
Возможно заключение ГПХ договора
Отчет принимается в google.docs и проверяется, после проверки оговоренная сумма за 1 размещение ссылки умножается на кол-во проделанной работы и переводиться на счет.
Жду предложений в личку.
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