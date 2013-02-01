Контент-менеджер (муз. инструмент)

Добрый день.

Требуется 2-3 человек знающий музыкальную тематику и умеющий пользоваться яндексом и гуглом :)

Суть работы:

1) размещение на форумах по России (первоначально Москва и Московский регион) информации о товаре интернет магазина musicnota.ru.

2) Возможно отписка в уже созданных темах, либо открытие собственных тем.

3) Размещение ссылок на досках объявлений.

Основная цель:

Распространение информации о магазине.

Оплата производиться 1 раз в неделю, любым удобным способом.

Возможно заключение ГПХ договора

Отчет принимается в google.docs и проверяется, после проверки оговоренная сумма за 1 размещение ссылки умножается на кол-во проделанной работы и переводиться на счет.

Жду предложений в личку.